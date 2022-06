ETKI monitooring: Taliteraviljadel on laialt levinud jahukaste

"Taliteraviljad õitsevad, osadel suviteraviljadel algab loomine. Põldherned on õiepunga faasis. Algas hernemähkuri lendlus, efektiivse tõrje planeerimisel on vaja jälgida feromoonpüünisesse tulnud isendite arvu. Taliteraviljadel on laialt levinud jahukaste, odral on liskaks äärislaiksus ja nisul helelaiksus. Suviodral esineb jahukaste ja võrklaiksus. Paljudel teraviljapõldudel esinevad lehetäid, soojade ilmade tõttu nende aktiivsus võib järsult suureneda," seisab sellenädalases kommentaaris.