Konkursiga otsitakse parimat mahetootjat ja -toodet

Konkursi eesmärk on tunnustada maheettevõtjaid ning edendada mahepõllumajandust.

„Parima mahetootja ja -toote konkurss on hea võimalus esile tõsta Eesti mahetootjad, kes panustavad enim kestliku toidusüsteemi edendamisse,“ ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk.

Konkursile oodatakse mahetootjaid, kes ei ole varem konkurssi võitnud ja on mahepõllumajandusega tegelenud vähemalt kaks aastat.

Konkursile „Parim mahetootja 2022“ saavad kandidaate esitada nii organisatsioonid kui ka üksikisikud, sh kandideerija ise. Konkursile oodatakse mahetootjaid, kes ei ole varem konkurssi võitnud ja on mahepõllumajandusega tegelenud vähemalt kaks aastat. Esitamiseks tuleb täita ankeet. Kandidaatide ankeetide esitamise tähtaeg on 4. juuli.

Konkursile „Parim mahetoode 2022“ esitavad oma tooteid mahetöötlejad ise, esitada saab kuni kolm toodet. Tingimuseks on, et mahetoode oleks ankeetide esitamise tähtajaks müügil. Toodete ankeetide esitamise tähtaeg on 19. august.