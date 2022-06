Kui sageli jaanipäeval sajab?

Vaadates seda, kui pajudel päevadel üldse sadas, on pilt märksa ühtlasem. Harkus registreeriti aastatel 2004–2021 juunikuus vihma 37% päevadest, samal ajavahemikul oli 23. kui 24. juunil vihma 8 aastal (44%).

Tõraveres oli juunikuu lõikes vihma 42% päevadest, 23. juunil 7 korral (39%) ja 24. juunil 10 korral (56%). Mäletatavasti olid 24. juuni sajuhulgad Tõraveres isegi väiksemad keskmise juunipäeva sadudest, ehk juhtus nii, et sel kuupäeval „tilkus“ vähehaaval, arvatavasti kerget hoovihma rünksajupilvedest.

Tugevat sadu (üle 6 mm ööpäevas) oli neil aastatel juunis Harkus 12% ja Tõraveres 15% päevadest. 23. juunil vastavalt 4 ja 5 korral (22 ja 28%) ning 24. juunil 5 ja 3 korral (22 ja 17%).

2003. aastal avaldatud andmeil oli tolleks ajaks kogunenud 136-aastases Tartu ja Tõravere aegreas nii suure sajuga jaanipäevi vaid 14 ehk umbes 10%. Kas tegemist on juhusega või on hilissuvine sajumaksimum äikese ja vihmavalingutega varasemaks nihkunud, selle selgitamiseks on vaja põhjalikumaid uuringuid kõigi vaatlusjaamade andmetele ja pikemale ajavahemikule tuginedes.

Igatahes näitavad vaatlusandmed, et nii jaanilaupäev kui jaanipäev eraldi võetuna on sajused vähem kui pooltel aastatel. Mõlemad päevad järjest on täiesti sajuta ligi kolmandikul aastatest.