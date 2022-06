Looduskalender ⟩ Algab suvi ja metsmaasikate aeg

Aga see jaaniöö küsimus: "Millal ilmuvad jaaniussid?" "Jaaniussid helendavad ainult jaaniööl!“ on vanarahva kindel arvamine. Jah, jaaniöödel on tõesti need helendavad rohelised silmad hekialustes ja metsasalude servades, kuid tegelikult võib neid näha suve lõpuni. Vaja on ainult öösse suurt sooja, umbes 20 kraadi, siis saavad nad oma luminestsentslaternad põlema süüdata.

Tiigivesigi kihab rõõmsalt kõiksugustest olenditest – vette ilmunud roosasid varbaid tuleb uudistama must hobukaan, kes peagi mõnusalt võnksutades minema ujub. Sääsed on vette uue põlvkonna poetanud ja tulevased ööajad tõotavad tulla eriti pinisevad. Vett on Lõuna-Eestis tõesti palju, ka väiksemad metsaojad on kui pahisevad mägijõed.

Ööbik teeb ikka häält ja kägu kukub viimaseid kukkumisi, põhilised solistid on siiski roolinnud oma krägistamise ja ritsiklinnud sirinaga. Must-kärbsenäpil ja puukoristajal on teine pesakurn käsil ja armulaulud suul.

Mu keldriukse ees asuv hall-kärbsenäpi lastesõim saab sel nädalal tuule tiibadesse. Praegu veel viskub otsekui vedrust iga möödakäigu korral pesast paar kollast nokka toitu mangudes.

Kärbsenäpi poegadel on suled seljas. Foto: Kristel Vilbaste

Sel aastal on kärbsenäpid aga häbelikud. Maja tuulekasti all paiknevat pesa ma sel aastal enne ei märganudki, kui pojad siuksuma hakkasid. Eelnevatel aastatel lendas sealt alati mu möödaastumisel välja ehmudes emalind, kelle peale siis omakorda mina ehmatasin.

Aga esimene valge-toonekure poeg piilub pesast välja, annab Kaja Kübar Pärnumaalt teada. Karta on, et neid võibki olla üks. Kui palju on kurepeogi sinu kodupesas?