Üleskutse ⟩ Ava oma saunauksed ja jaga teistegagi

Et ühed saaksid inspiratsiooni ja teised jagada oma põnevaid lahendusi, ootamegi fotosid, milline on teie saun. Kas on ehk sisekujunduses midagi erilist? Keris laheda disaini või põneva looga? Leiliviskamiseks mõni uudne süsteem. Ehk on teil soovitada mõni põnev saunaviha mõte?