Soome teadlane: sääsehooaeg võib pikaks venida

Eelmisel suvel levisid sotsiaalmeedias väited Thermacelli toodetud sääsetõrjevahendi võimalikust keskkonnaohust. Soome Ohutus- ja Kemikaaliamet (Tukes) on heaks kiitnud selles olevate insektitsiidide kasutamise välitingimustes, kuid ELi hindamine toote kohta veel käib. “Mõnikord mõtlen, et on olukordi, kus on okei selliseid tooteid kasutada. Olen ise ka kasutanud," rääkis Mutanen.