Robotniidukid võivad sattuda väga kummalistesse õnnetustesse

Omanikud ei oska veel arvestada kõikide murekohtadega, mis nutikaid koduabilisi koduaias ohustavad, mistõttu võivad kahjud osutuda tuhandetesse eurodesse, ütles Seesami varakindlustuse tootejuht Dagmar Gilden.

„Levinum õnnetus on avarii – omapäi toimetavat pisikest masinat lihtsalt ei märgata ning külalised ja ka pereliikmed ise sõidavad niidukitest kogemata üle. Näiteks tagurdas üks kindlustusvõtja sõidukiga niidukile otsa, mille remondiga seotud kulud ulatusid 2700 euroni. Selliste olukordade vältimiseks võiks külalistele mainida, et hoovis toimetab robot või piirata roboti liikumisala nii, et tal poleks võimalustki sissesõiduteele sattuda,” soovitab Gilden. Samuti võiks pereliikmed enne auto käivitamist ise veenduda, et niiduk kogemata auto alla pidama jäänud ei ole.

Tihtilugu kiputakse ka unustama, et niiduk ei talu niiskust. Vihmase ilma korral tasuks koduabiline kindlasti tuppa tuua ning pärast suuremat sadu jälgida, et talle ette nähtud ala peale ei jääks suuri lompe, kuhu masin ennast kinni sõita võiks. „Kindlasti tuleb roboti liikumisele piirangud seada koduaias olevate suuremate veekogude (basseinid, tiigid) ümbruses, et viia miinimumini risk, kus masin vette kukub ja upub,“ õpetab kindlustaja.

Ka äike teeb niidukitele palju kurja. On olnud juhtumeid, kus äikesega kaasnev voolukõikumine on niiduki rivist välja löönud. Kahjude vältimiseks tuleks niiduk ja laadimisjaam vooluvõrgust äikeseohu korral lahti ühendada.