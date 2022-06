Jahedad ilmad on viljakasvu soosinud

Tartumaal Rannu kandis viljapõldude olukorda uudistamas käinud Koppel rääkis, et talinisu ja tritikale varasemad sordid juba õitsevad ja hilisemad on kohe hakkamas, samal ajal kui põhja pool Jõgeval on taimeareng kümme päeva hilisem.

Taimi kimbutavat jahukastet on näha tavapärasest veidi rohkem, sest ilmastik on selle arengule soodne olnud. „Jahukaste tahabki niiskemat ja jahedamat ilma,” tähendas Koppel. „Talinisul on küll rohkem jahukastet kui muidu, aga kes on taimekaitset teinud, sel on olukord kontrolli all. Palju oleneb muidugi ka sordist.”

Paras tempo