Esimene silo plahvatab udaras

Silotegu kui avastama džungel

Kuna kogu juurde ostetav kaup on kolm korda kallim, tuleb Eestimaal kasvavast rohttaimest võtta veelgi rohkem, ja see on väljakutse ka nii kauaaegsele silospetsile, kui seda on Peetson. „Silotegu on suur teadus, kui avastamata džungel, kus reegleid mööda ei käi miski,” tähendas ta. „Taimestik on niivõrd keeruline ja nii palju on neid komponente, mis võivad tulemust mõjutada. Meie, kes me läheme silo tegema, püüame tabada võimalikult täpset aega, teha kõike maksimaalselt hästi ja ikka ei sõltu tulem ainult meist. Meil on uskumus: kui silotegu läbi, tuleb silotegijatele välja teha. Kui ei tee, siis silojumal pahandab, ja seda ei tohi lasta juhtuda.”