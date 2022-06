Saabunud soojad ilmad suurendasid kuuse-kooreüraskite lendlust

Erametsakeskus juhib tähelepanu, et üraskikahjustuste ennetamine on metsaomanikele väga oluline, kuna see aitab hoida metsa tervist. Teist aastat järjest on erametsaomanikel võimalik taotleda toetust kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamiseks. “Kuuse-kooreürask on meie metsades üsna tavaline mardikas, kuid viimaste aastate soodsad talved ja suvised kuumalained on aidanud kaasa üraskite tavapärasest suuremale levikule. Oma metsade kaitseks on metsaomanikul ise võimalik midagi ette võtta,” selgitas Erametsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu.