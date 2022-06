Enne käi Nuustakul

Kaalusin isegi juuni alguses perega väikesele välispuhkusele minna. Et asjaga pisut hilja peale jäime ja rahast ka kahju hakkas, otsustasime autonina hoopis Lõuna-Eesti poole suunata. Ja nii uskumatu, kui see ka pole, ohkasime abikaasaga kergendunult, et ikka Eesti kasuks otsustasime.

Esiteks pääsesime lennujaamahullusest. Tõsi, lapsed oleksid meeleldi lennukiga lennanud, aga see-eest viisime nad lennundusmuuseumi, kus õhusõidukeid rohkem kui rubla eest. Teiseks oli reis mõnus kulgemine ilma suurte inimmassideta, välismaal sead paratamatult endale igaks päevaks tiheda ekskursioonikava ja õhtuks oled läbi nagu Läti raha.

Kolmandaks saime agroturismi käigus näha lambaid ja kitsi, keda meie kandis eriti ei kasvatata. Üleüldse on agroturism ideaalne võimalus näidata lastele (ja ilmselt endalgi põnev vaadata), kust toit tuleb ja miks laudas haiseb. Ja tollest rännakust lihtsalt ei saa mainimata jätta kohvikut Suur Muna Suure Munamäe jalamil, kuhu sattudes tasub kindlasti just teise korruse tualetti külastada. Miks, see selgub kohapeal.

Tõsi, Eestis puhkamine ei ole kõige odavam lõbu, aga ei pea ju ostma 300 e­uro eest kolmepäevast Ruhnu reisi või 150 euro eest Ida-Virumaa võlu kaema minema. Kui soovid soodsamalt läbi ajada, paki pere, sugulased või sõbrad autosse, võta priimus ja telk kaasa ning praeguste kütusehindade juures pole isegi kaugele vaja sõita, sest usu, su enda kodumaakonnaski on nii palju huvitavat, mida sa raudselt veel näinud ei ole.

Ja kui autot pole, kasuta kohalikku ühistranspordivõrgustikku. Igapäevaselt maal elades on sellega ehk keeruline oma asjad ära ajada, aga vabalt ringi kulgemiseks hea ja soodne võimalus. Näiteks avab Lux Express neil päevil otseliinid Tartust Narva-Jõesuusse ja Kuressaarde.