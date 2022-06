Tšillitalu katsetab ääremaal gurmeerestoraniga

Tänavu on nende kasvuhoonetes kasvamas 150 tšillitaime. Mullu oli taimi kokku pool tuhat, ent suurim, 50ruutmeetrine kasvuhoone kukkus talvel lume raskuse all kokku. Toetusvaiad olid Stenil juba valmis pandud, aga lund tuli korraga ja kiirelt palju ning teha polnud enam midagi. Tänavu on kasvuhoone kohal hoopis istutuskastid, kus oodatakse erinevate köögiviljade tärkamist.

Kasvuhoone kokkuvajumine peret aga väga ei kurvastagi. Läinud aasta suure tšillisaagi realiseerimine ei läinud kuigi lihtsalt. Samuti on vähenenud Peipsi Pipra kaubamärgi all valmistatud soolaste ja magusate kastmete müük. „Eks elu teeb oma korrektiivid,” lausus Sten. Tänavu on võetud sihiks rohkem toitlustusele panustada. Kastmete tootmist kindlasti ei lõpetata. Neid saab kohapeal tarbida, kaasa osta ja nendega marineeritud liha pakutakse ka restorani grillmenüüs. Samuti saab kastmetega teha kinkepakke, mis muutusid eriti populaarseks läinud aasta jõulude eel. Eks samasugune lootus on ka tänavu. Kõige polulaarsemad on küüslaugu-tšillikaste ja kirsi-tšillikaste.