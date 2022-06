Pottseppade tööjärjekorrad on veninud aastani

Turvatunne mõjutab meid kõiki, on üsna tavaline, et uusehitistesse, kus on nüüdisaegsed küttesüsteemid, lastakse paigaldada veel salvestav kamin-ahi ja vahel ka pliit. OÜ Tuulepuu pottseppmeister Valdur Kolla ütles, et see on igati eluterve mõtlemine, teine asi on aga kamina koju saamisega, sest tööjärjekorrad on veninud aastani.