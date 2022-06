Vee olukorda on parandatud 650 miljoni euroga

Puhas vesi on meie regioonis iseenesestmõistetav ressurss. Nii nagu õhuga, ei juurdle me selle üle, mis juhtub, kui ükskord puhast vett enam pole. Ka osaühingu Maves keskkonnaekspert Karl Kupits kinnitab, et lähitulevikus meid Eestis veenappus ei kummita. Küll aga on põllumajandus endiselt koormaks põhjaveele, reoveeprobleemid ootavad lahendamist ja Tallinna ümbruses pingestub konkurents põhjavee pärast.