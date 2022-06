Täitunud unistus kollasest täidisõielisest pojengist

Noorima pojengi-rühma – Itoh-pojengide – esiisa on jaapanlane Toichi Itoh, keda innustas unistus ristata rohtseid pojenge ja põõsaspojenge nii, et sünniksid kollaste täidis­õitega pojengid. Ta alustas katsetusi pärast teist ilmasõda ja tegi kümneid tuhandeid ristamisi, enne kui õnnestus saada idanevaid seemneid. Aastail 1947–1948 oli tal 36 seemikut, mis olid saadud rohtse valgeõielise pojengi (Paeonia lactiflora) täidisõielise sordi ‘Kakoden’ tolmeldamisest prantsuse pojengi (P. x lemoinei) kollaseõielise sordi ‘Alice Harding’ õietolmuga.

T. Itoh suri 1956. aastal, nägemata omaloodud uute taimekeste õitsemist. Õnneks ei läinud tema töö tühja. Suurte kollaste pooltäidisõitega lilli nägi Jaapanis USA kollektsionäär Louis Smirnov. Ta registreeris need 1974. aastal Ameerika Pojengiseltsi registris sortidena ‘Yellow Crown’, ‘Yellow Emperor’, ‘Yellow Dream’ ja ‘Yellow Heaven’. Itoh-pojengide aretuskeskmeks kujuneski USA. Registris on nüüd ligi 200 sorti, neid on täidis- ja lihtõielisi ning paljudes värvitoonides.