Hooandjas saab toetada Eestis ainukordset ratsaõppe projekti

Maailmas laialt kasutusel olev ratsutamise simulaator asub Baltimaadest praegu ainult Lätis, nüüd soovitakse see võimalus luua ka Eestisse. Mehaaniline hobune, millega saab harjutada igal oskustasemel ning sõidustiilis, on hea vahend nii kogenud ratsasportlastele, alustavatele huvilistele kui ka teraapia eesmärgil liikumiseks või kukkumisest taastumiseks.

Hobusimulaatori Eestisse toomise algatanud Kersti Tael sõnas, et huvi ratsaspordi ja ka väga kõrgel tasemel ratsutamisega tegelemise vastu on Eestis suur. „Möödunud aastal tehti ratsaspordis ajalugu, kui Dina Ellermann esmakordselt Eesti esindajana olümpiale jõudis. See andis väga paljudele sportlastele innustust ja tõi uusi huvilisi alale juurde. Eestis on juba väga hea tallide võrgustik, kogenud treenerid ning platvorm teooriakoolitusteks. Hobusimulaator viiks ratsaõppe Eestis uuele tasemele ja aitaks igal tasemel sõitjaid,“ rääkis Tael.