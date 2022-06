Digilehmad aitavad juustutootjal investeeringuid teha

„Filosoofilised ja praktilised muudatused farmis, mis me tegime juustu valmistamisega alustades on tinginud meie karja suurenemise. Looma tervis muutus paremaks, ta püsib kauem karjas. Nii on meie Mummukeste arv kasvanud 150 lüpsvalt loomalt 200-le. Seeläbi on kasvanud ka veidi noorloomade arv. See tähendab, et enam ei mahu läga talvel lägahoidlasse. Silohoidlad tagavad veelgi parema sööda kvaliteedi ning kindlasti olulised on siin ka keskkonna mõjud. Ja et kvaliteetne sööt kvaliteetsena loomadeni jõuaks, paigaldame farmi söötmisroboti, mis hoolitseb mitu korda ööpäevas karja värske ninaesise eest,“ selgitas Erika Pääbus.