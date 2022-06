Põllumajanduskoda: on oluline, et uus valitsusliit astuks lähikuudel samme toidutootmise siseriiklikuks toetamiseks

„Põllumajanduses ja toidutööstuses töötavad inimesed teevad oma igapäevast pühendunud tööd selle nimel, et toiduga varustatus oleks Eestis ka eeloleval sügisel ja järgmisel aastal hea. Seetõttu on järgmise aasta eelarvet silmas pidades äärmiselt tähtis, et uus valitsusliit astuks lähikuudel samme toidutootmise siseriiklikuks toetamiseks. Ausa konkurentsikeskkonna tagamine kodumaisele põllumajandus- ja toidutootmisele on eeltingimuseks, et ettevõtjad suudaksid energiakriisis ja söödahindade suure kallinemise olukorras vastu pidada. Me räägime ju eestimaise puhta toidu nimel, et see oleks endiselt kättesaadav kõigile ühiskonnagruppidele mõistliku hinnaga,“ toonitas Sõrmus.