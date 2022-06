JUUNI AIAS ⟩ Lopsaka lilleampli saladus peitub väetamises

Suurem pott parem

Rolli mängib ka istutuspott – mida suurem see on, seda võimsamaks jõuavad taimed kasvada. Kõige sagedamini müüakse lilli 25sentimeetrise diameetriga amplipotiga, millesse mahub viis liitrit mulda. Kompaktse võraga lilled kasvavad neis sügiseni kenasti, aga vajavad üldjuhul igapäevast kastmist.

Väga hea oleks äraõitsenud õied küljest noppida, sest muidu hakkab taim kulutama energiat seemnete kasvatamiseks, kui aga äraõitsenu küljest noppida, kasvatab uue õie asemele.

Triin rääkis, et Tori Lilleaia Haapsalu lillemüügiplatsil ripuvad juba mitu aastat maani ulatuvad petuuniaamplid. „See pilt on ka meie Facebooki lehel üleval ning kõik imestavad ja arvavad, et tegu välismaise pildiga ja Eestis nii suureks kasvatada pole võimalik,” ütles ta. „Aga on küll. Meie tubli töötaja hoolitseb iga päev nende petuuniaamplite eest, väetab ja nokib õisi ära.”

Need petuuniad on istutatud 35sentimeetrise läbimõõduga potti, mille all väike veereservuaar. Sellise erakordselt suure ampli saab kasvatada just petuuniatest. Teatavasti on petuuniad palju erinevaid sorte, hästi suure õiepalli ihalejad võiksid valida eelkõige surfiiniad. Mõni petuuniasort on väga kompaktne ja kasvatab justkui tiheda mütsikese potile peale.

Et lilleampel pikalt silma rõõmustaks, on vaja seda regulaarselt kasta, väetada ja närbunud õied ära noppida. Foto: Erakogu