Looduskalender ⟩ Saabumas on parim kasevihaaeg

Tundubki, et kogu sumisev ja pinisev ilm kavatseb tubased kõrgused vallutada ja inimlikku täisväärtuslikku elu elama hakata. Õnneks on meil suur hulk lindabilisi, kes seda lärmakat seltskonda peale meie plaksutamise ohjes hoida suudavad.

Rabade öises lummas

Ja kui putukad tulevad inimese juurde, siis inimene läheb vabatahtlikult ka putukate juurde. Lähevad koguni sohu. Nii ilus on aeg, et seda ei saa magamise peale raisata.

Kui kondamistega ehavalgel rabarinnale jõuda, siis soriseb seal öösorr, hommikuvalgel lükkab viimased kukkumised käima kägu. Rabal endal on sookailuõite imal lõhn, mis paneb pea pööritama. Ja kui päris valgeks läheb siis selgub, et see raba, mis veel mõned nädalad tagasi luitunud ja pruuni värvi oli, on nüüd värvidevikerkaares ja kõige tipuks õitsevad roosaõielised jõhvikad ning põhjamaised kallad – soovõhad.

Teine ring

Linnupered mu aias on teisel tuuril, põldvarblased saatsid oma esimesed pojakesed põõsastesse silpsuma ja hakkasid kohe kahekesi võrkaial lustimänge mängima. Emalind istub nüüd taas pesakastis, pole lihtne ka see naislinnu elu.

Harakalapsed väetavad mu kasvulava, millegipärast arvavad, et see on kõige turvalisem paik. Aegajal läheb kogu lühikeste sabatupsudega mustvalgete linnukeste kolmik naabri kumerale kilekasvuhoonele liugu laskma, ma siis kratsin pead, et kas nad tõesti mängivad nagu väikesed lapsed või on lihtsalt rumalad ja ei saa aru, et sellest kinni hoida ei saa.