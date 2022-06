Miks äike on peaaegu alati soojal aastaajal?

Konvektiivne äike tekib ühtlases, kuid piisavalt niiskes õhumassis aluspinna soojenemisel, mida tavaliselt põhjustab päikesepaiste. Lisaks intensiivsele kaootilisele turbulentsile tekivad sel juhul kitsad tõusvad õhuvoolud, mis ulatuvad sellise kõrguseni, kus jahtunud õhust vesi välja kondenseerub. Kui niiskust on mõõdukalt, piirdub see protsess nn ilusa ilma rünkpilvedega. Kui õhk on niiskem, annab kondenseerumisel vabanev soojus õhuvoolule nii palju hoogu juurde, et see jõuab mitme kilomeetri kõrgusele ja moodustub nn rünksajupilv, millega sageli kaasneb äike. Rünksajupilved moodustuvad päeva jooksu ja sajavad alla harilikult pärast, aga frontaaläikest võib olla ka öösel, vastavalt sellele, millal front üle liigub.