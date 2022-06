Palkmajaehitajate mõõduvõtus võideti esikoht rekordajaga

2022. aasta parim palkmajameister professionaalide kategoorias on võistluse debüüdi teinud Madis Jaaska (Hobbiton OÜ). Õpilaste kategooria võitis Argo Pool (Hiiumaa Ametikool) ning kirvemeeste kategooria võidu saavutas Alari Suun (Hobbiton OÜ).

Palkmajaehitajate kutsevõistluse ülesanne on näidata parimat kiirust ja tehnikat palkmaja ühe olulisima konstruktsiooni osa – nurgatapi ja vara – valmistamisel.

Võistluse võidab ülesande lühima ajaga ning korrektseimalt teostanud võistleja. Võistlus toimub kolmes kategoorias – professionaalid, õppijad ja kirvemehed. Kui professionaalide ja õppijate kategoorias on lubatud kõik käsi- ja elektritööriistad jm töövahendid, siis nn kirvemeeste klassis tohib kasutada üksnes motoriseerimata käsitööriistu.

„Olen ise ka väga rõõmus ja üllatunud, et esikoha tulemuse tegin. Tulin võistlusele mõttega vähemalt eelviimane koht saada, aga näe, läks oluliselt paremini,“ ütleb Jaaska naljaga. „Igapäevaselt on rohkem käes tegelikult Norra tapi valmistamine, aga leidsin, et võistlusel saab selle nurgatüübi tegemisega väga raske varasemale meistrile, Veiko Palmile vastu saada.“