Koverentsil pakutakse omavalitsustele praktilisi ideid turvalisuse tõstmiseks

„Siseturvalisus on kogu ühiskonda puudutav valdkond, mille tähtsus erinevatel tasanditel – üksikisik, kohalik kogukond, riik – torkab eriti tugevalt silma kriitilistel aegadel. Ka praegu, Ukraina sõja taustal, on siseturvalisus suurema tähelepanu all. Mõeldes laiemalt ja pikemalt ette, on tähtis saavutada olukord, kus kogukondlik elu ja keskkond oleksid korraldatud viisil, mis vähendaks kuritegevuse, sõltuvuste, vägivalla ja muude negatiivsete nähtuste tekkimise juba eos. See on ka üks siseturvalisuse arengukava eesmärke,“ selgitas Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar.