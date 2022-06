Sõjapõgenikud eelistavad elada maa asemel linnas

Kinnisvaraportaali Kinnisvara24 tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul lähevad kõige kiiremini kaubaks 1- ja 2-toalised elamispinnad, mis moodustavad väljaüüritud pakkumistest ligi 80 protsenti. Tubade arvust olulisem on aga asukoht.

„Pakkumiste vastu tuntakse huvi üle Eesti, kuid näeme, et suuremate linnade vastu on nõudlus kordades suurem, isegi kui väiksemates asulates pakutakse elamispinda tasuta. Siin on mitmeid põhjuseid: olude sunnil võõrasse riiki kolinud inimesed eelistavad linnakeskkonda, kus kõik eluks vajalik asub lähedal, on lihtsam leida töökoht, lasteaed ja kool ning suhelda kaasmaalastega. Paljud põgenikud olid sunnitud riigist lahkuma ilma isikliku transpordita, mis muudab samuti maale kolimise keerulisemaks,“ selgitas Uibomäe.

Paljud põgenikud olid sunnitud riigist lahkuma ilma isikliku transpordita, mis muudab samuti maale kolimise keerulisemaks.

Samas on väiksematel asulatel ka eeliseid, mis võiksid koduotsijate meelt muuta. „Kuulutusi tasub põhjalikult läbi lugeda, sest paljudes väikeasulates on olemas kõik eluks vajalik ja ka kiire ühistranspordi ühendus suuremate linnadega. Samuti pakutakse osades kuulutustes lisaks elukohale töökohta kodu lähedal,“ tõi Uibomäe välja.

Väiksemate asulate pakkumisi tasub vaadata ka koos lemmikloomaga Eestisse saabunud Ukraina inimestel, sest üle pooltel maapiirkonnas asuvatel pakkumistel on lubatud lemmikloomad, mida linnapiirkondades võimaldatakse harvem.

Uibomäe lisas, et on südantsoojendav näha, kui paljud eestlased pakuvad oma kinnisvara Ukraina põgenikele. „Paljudel seisab tühjana maakodu või suvila ja sellest tulenebki, et portaalis on nii palju just väljaspool linnu asuvaid kinnisvarakuulutusi. Suvel võib selles osas tekkida muutus – kutsume üles maakodudesse kolivaid Eesti inimesi pakkuma võimalusel oma tühjaks jäävat linnakodu põgenikele ajutiseks elupaigaks. Isegi kui kodu saab välja üürida vaid paariks kuuks, võib sellest olla mõnele perele väga suur abi,“ lausus Uibomäe.