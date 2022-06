Põllumajanduse ärifoorumil kõneldakse hetkeolukorra kitsaskohtadest

Muutunud geopoliitiline olukord on mõjutanud tugevalt põllumajanduse- ja toiduainetööstuse sektorit. Kadunud on Vene ja Valgevene turuosa, paljud partnersuhted on katkenud, tühistatud on lepingulisi kokkuleppeid ning saamata raha jääbki suure tõenäosusega laekumata. Kõik see mõjutab omakorda ettevõtete müüginumbreid. Siia lisandub veel sisendhindade tugev tõus, mis veab üles ka põllumajandussaaduste ja toiduainete hinnad, mille omakorda peab kinni maksma lõpptarbija. Võib öelda, et olukord on 2022. aasta suvel kõike muud, kui roosiline. See kõik paneb põllumajandustootjad suure surve alla.