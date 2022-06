Klient on ostetud kasvuhoonet oodanud juba üle aasta

Läheb, kuidas juhtub

Kui esialgu sai Nurm ettevõttelt meilitsi info, et viivituse põhjus on koroonapandeemias, mistõttu on kasuhoone tarnimisega raskusi, siis hiljem, kui ta soovis teada, millal kasvuhoonet oodata on, telefonikõnedele enam ei vastatud. Nurm otsis ka teisi ettevõttega seotud telefoninumbreid, neilgi numbritel tehtud kõnesid vastu ei võetud.

Nurme sõnul võib kõike ette tulla, aga on arusaamatu, et ettevõte ei soovigi lahendust leida. Nüüd on mees otsustanud: kui ta peaks oma raha tagasi saama, on tal kindel plaan annetada see summa, 349 eurot, Ukraina abistamiseks.