Piimapakk ja viigipuu ühest kohast

Toidupoes müüdi viigipuu istikuid ja karbil olev pilt lubas küpseid vilju noppida. See ei saa võimalik olla! Viigipuud kasvavad Vahemere ääres, Saksamaa on erialakirjanduse järgi nende kasvuala põhjapoolne piir. Vanad mälestused Krimmi poolsaare lõunakalda subtroopilisest kliimast meenutavad, et isegi seal ei jõudnud viigipuu igal aastal vilju päris valmis küpsetada. Ja nüüd pakutakse meie kliimas neid soojamaa kaunitare müügiks?

Nii uskumatu tundus see mõte, et võtsin vaevaks päev hiljem taas poodi minna ja üle kontrollida, ega meeled mingit vingerpussi ei mänginud. Viigipuu karbikesi enam polnud, seega olid juba ära ostetud ja kuskil aias mulda istutatud ning aiaomanik nüüd põnevusega maitsvaid vilju ootamas.

Tundub sulaselge ostja petmine. Ometi pole see seaduse järgi teps mitte nii. Oleme osake ühisest Euroopa turust ja Eestis võib müüa ükskõik milliseid sorte, mil euroliidus müügiluba olemas. Kõiki sorte, mis on Euroopa Liidu sordilehte võetud, võib kõikjal euroliidus müüa. Isegi kui terve mõistus ütleb, et taim meie kliimasse ei sobi, selle müüki siin keelata ei saa.

Kui aga ostetud taim meie karmi pakast või pidevat sula ja külma vaheldumist üle ei ela või suvi liiga lühike viljade valmimiseks, siis kaevata kellelegi pole. Ostja oma viga, et rumal oli ja ebasobiva sordi ostis.

Toidupoodide taimelettidel näeb ka palju tuttavaid puid-põõsaid, näiteks mustikaid ja sõstraid, kuid nende sordi­nimed ei ütle isegi keskmisest teadlikumale aiasõbrale midagi. Ilmselgelt lõunapoolsetes riikides kasvatatavad sordid, mis võivad sooja ja pika suve korral isegi saaki anda, aga jahedal suvel saaki ei tule või jäävad viljad maitsetuks.