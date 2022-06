Pojengifestival inspireerib aeda pojengiilu looma

Festivali korraldava Saaremaa Puukooli peaaedniku ja tootejuhi Marko Toomere sõnul on magusaim aeg festivali külastada juuni keskpaik, sest siis õitseb kõige rohkem pojenge. „Saaremaa Pojengi­festivali ajal saab ka külastada meie lõikelillede istandust, kus kasvab praegu üle 3500 pojengipõõsa, millest igaüks võib anda 10 kuni 50 lõikelille,” nimetas ta.

Istandus on kujundatud paradiisiaia stiilis ja Toomere sõnul leiab sealt igaüks enda jaoks mõne idee oma aia kujundamiseks. Lisaks inspiratsiooni ammutamisele on kohapealt võimalik pojenge enda aeda istutamiseks kaasa osta.

Sorti valige hoolega

Kuna ametlikult on pojengisorte üle 6000 ja kaubandusvõrgus on suhteliselt kergesti saadaval 300 sorti, tasub Toomere sõnul enne hoolikalt valida, et leida sort, mis tõesti meeldib.