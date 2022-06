Arkna panustab sõstardele ja õuntele

„Kõik tundsid meid kvaliteetse juustu järgi, nüüd tahame uute toodetega sama saavutada,” lausus Lembit Kilm, kes on Arkna mõisas nagu Hunt Kriimsilm üheksa ametiga. Kui tõmmata paralleele ajaloost, peab ta Arknal omaaegsete terminite kohaselt Oskar Lutsu romaanidestki tuntud mõisavalitseja ametit ehk on mõisa omaniku Olle Saare parem käsi. Kilm lõikab sügisel, talvel ja varakevadel õunapuid, niidab suvel mõisa ümbruses muru, korjab sügisel saaki, korraldab ehitustöid ehk teeb kõike, mida mõisahoone juures ja aiandis tarvis teha, et kõik vinks-vonks oleks. Tööpõld on siin aga lai, sest aiandis ongi vaid kaks töötajat.

Arkna juustutootmise lõpp oli seotud piimakarjast loobumisega, mille pidamine ei tasunud enam ära. „Juustutootmine on peatatud,” täpsustas Kilm, kes oli väga vastu, et tootmine jätkuks sisseostetud piima baasil. „Pigem lahkume sirge seljaga, kui et hiljem öeldakse – te lasite kvaliteedi alla,” oli Kilmi sõnum. Aiand rajati tegelikult juba juustutootmise kõrvale. „Istutasime 30 000 õunapuud,” ütles Kilm. Lisaks 30 000 mustasõstrapõõsast. Arkna mõisal on 700 hektarit maad, millest enamik on välja renditud. Aiand hõlmab 40 hektarit, millest osa ootab veel täiendavat istutamist. Aiandis on ka ürdikasvu­hoone.