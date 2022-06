Eri sortidega saab sirelite õitseaega kahele kuule venitada

„90 sirelit” on teie üheteistkümnes raamat. Sireliaega ja sireleid armastavad kõik, kuidas teil 90 rododendronit, 90 magnooliat jt enne tutvustatud said, kui jõudsite tõelise maiuspalana sireliteni?

Kõik algas raamatuga „90 kodumaist puittaime”. Kirjastus Huma tegi ettepaneku, et võiks kirjutada taskuformaadis raamatu kodumaistest puudest-põõsastest. RMK Looduskoole külastavatel õpilastel olevat taolist vaja. Kodumaiseid puittaimi sain kokku 86, mõtlesin, et see on kehv arv, parem oleks 90. Paningi juurde siis juba pikka aega meie looduses naturaliseerunud neli liiki: punase ja musta leedri, kurdlehise kibuvitsa ja tähk-toompihlaka, nii sain kokku 90. Sedasi see sari algas, tuli ka kordustrükk. Sarja raamatutest on kindlasti menukad olnud veel „90 okaspuud”, millest on tehtud kordustrükk. Kahju, et „90 rododendronit” on ammu otsa lõppenud. Inimestel oleks vaja rododendronite kasvatamisest üht-teist teada.