Õpilaste keskkonnamõõtmisseade annab tulemusi nii arvuliselt kui emotikonina

Kursuse eestvedaja, riistvara arenduse ja programmeerimise õppekava juhi Andres Eegi sõnul tutvustas kursus elektroonikakomponente ja seda, kuidas neist lahendusi koostada. “Õpilased said proovida nii programmeerimist kui elektroonikalülituste koostamist ning harjutada tundides pakutud materjalile internetist täienduse otsimist. Alusteadmiste kõrval on just viimane kiiresti areneva tehnoloogiaga sammu pidamiseks olulise tähtsusega,” selgitas Eek.

Pärnu Koidula direktori Indrek Kaldo sõnul on elektroonikakursus olnud õpilastele lisamotivaator. “Koostöö TalTechiga on väga innovatiivne ja jätkub kindlasti ka tulevikus,” ütles Kaldo.

Mõõtetulemused kuvatakse numbriliselt ja emotikonina - rõõmus, neutraalne, kurb.

Kursuse lõpuks sai õpilastel valmis elektroonikaseade, mis esitleb elektroonika kasutust eri valdkondades. “Seade põhineb programmeeritaval mikrokontrolleril, mis mõõdab andurite abil mitmeid parameetreid. Sisseehitatud akuga seadet laeb päikesepaneel. Mõõtetulemused kuvatakse numbriliselt ja emotikonina - rõõmus, neutraalne, kurb,” kirjeldas Eek.

Õpilased said proovida nii programmeerimist kui elektroonikalülituste koostamist ning harjutada tundides pakutud materjalile internetist täienduse otsimist. Foto: Tallinna Tehnikaülikool

Kursust juhendasid nii TalTechi õppejõud kui ka tudengid. Üheks juhendajaks oli Liis Karbus, Pärnu Koidula gümnaasiumi vilistlane ning riistvara arenduse ja programmeerimise õppekava tudeng. Karbuse sõnul oli tema jaoks kõige olulisem, et õpilased saaksid maigu kätte elektroonikast ja programmeerimisest, et nad saaksid aru, kas nad soovivad selle teemaga sügavamalt tutvuda ja tuleviku tööalaselt siduda. “Nii hoiab tudeng aega kokku, sest eriala vahetus on vähem tõenäolisem ja aasta ei lähe kaotsi."

Valikkursuste pakkumine on Eegi sõnul osa ülikooli strateegilisest koostööst riigigümnaasiumitega. “Pärnu Koidula gümnaasium on meie pikaajaline koostööpartner, just sealt tuleb igal aastal enim lõpetanuid TalTechi õppima. Loodan, et meie kursus tekitas noortes huvi riistvara ja elektroonika vastu,” märkis Eek.