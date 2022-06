Taluliit kutsub kandideerima parima talu tiitlile

“Põllumajandus ei ole pelgalt piimatootmine või teraviljakasvatus. Meie põllumajandusmaastik on väga mitmekesine ning Eestimaa Talupidajate Keskliit soovib parimate talude valimisega näidata just meie põllumajandustootmise eripärasid, mis rikastavad maaelu, “ ütleb Taluliidu tegevjuht Kerli Ats.

Sellel aastal on liit seadnud konkursi fookusesse noored talupidajad. "Julgustame noori talupidajaid üles seadma oma kandidatuuri. Konkursile võib esitada ka oma naabri või mõne muu talu, mis on avalduse täitjale silma paistnud. Oluline on, et tublid talupidajad ei jääks märkamata,“ lisas ta.