Nurmenukuvaatluste abil on tehtud esimesi avastusi

"Eesti otsib nurmenukke" on kodanikuteaduse kampaania, mis lükati käima 2019. aasta kevadel. Looduslikult on eri tüüpi õite esinemise sagedus umbes pooleks, kuid 2019. aasta tulemused näitasid, et mitmelgi pool oli ühte tüüpi õisi rohkem, mis viitab maastiku muutuste mõjule meie nurmenuku asurkondadele.

Tema sõnul on väga tore, et sel aastal saadi vaatlusi ka riikidest, kus nurmenukk ei ole enam nii levinud liik. Näiteks Prantsusmaa, Itaalia, Makedoonia, kus õitsemise aeg on juba lõppenud. "Makedoonias kaasati ka kooliõpilasi vaatlusi tegema nagu Eestiski ja tuli kohe rohkem väärt infot meie teadlastele. Kuna idapool Euroopas pole ka harrastusteaduse tegijate ring väga suur, siis oleme väga rõõmsad kui suudame teadust inimestele lähemale tuua ka riikides, kus harrastusteadus väga populaarne veel ei ole," lisas Kaldra.

Nurmenukkude õitsemise aeg hakkab tasapisi lõppema, kuid lähinädalatel on veel viimane aeg soovijatel enda nurmenukuvaatlused ära teha. Andmetest on aga näha, et Eestis on inimesed iga aastaga järjest osavamad nurmenukuvaatlejad. Andmed on üha kvaliteetsemad ja väga vähe on selliseid vaatlusi, mida uuringuks kasutada ei saa. Olgugi, et mitmel aastal on ka lätlased väga palju vaatlusi teinud ja mõni nädalavahetus isegi eestlastes enam, on sel aastal nurmenukuvaatlustes kampaania kodumaa inimesed tempokamad olnud.