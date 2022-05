Maasikahooaeg algab paari nädala pärast

Laari talu perenaine Kadri Nebokat tõdes ERR-ile antud kommentaaris , et maasikataimed õitsevad ning avamaa saaki prognoositakse jaanipäevaks. Energiakulude suurenemise tõttu, on püsikulud suurenenud vähemalt 30 protsenti, mis kajastub lõpptarbija hinnas.

"Nii energiakulu, sellest tulenevalt ka kõikvõimalikud sisendid ehk olen suhteliselt kindel, et see kajastub ka suvel maasika hinnas, sest kõik sisendid on suurenenud," ütles ta.