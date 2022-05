Ulukeid peletavad valgustõkked on end seni hästi tõestanud

Kogu projekt on mandril kestnud juba poolteist aastat. “Senine kogemus on näidanud, et kui reflektoritega kaetud lõikudel on öisel ajal toimunud metsloomadega vaid neli kokkupõrget, siis samasugustes tingimustes olevatel võrdluslõikudel juba 14. Seega võime järeldada, et reflektorite mõjusus on mõõdetav pea kolmekordse efektiivsusega,” tõi projektijuht Urmas Salmu välja.