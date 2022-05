Ida-Viru maakonnas peatati räimepüük

„Tänavu püüda lubatud räimekogus Ida-Viru maakonnas on ammendunud, mistõttu tuli peatada nii räimepüük kui ka kastmõrra kasutamine kalapüügivahendina. Räime on võimalik saada veel Liivi lahes, kus Pärnu ja Saare maakonna rannakaluritel on määratud räimekvoodist püüdmata 6354 tonni. Lisaks saavad Harju, Hiiu, Lääne, Saare ja Lääne-Viru maakonna rannakalurid püüda mujal rannikumeres veel kokku 160 tonni räime,” sõnas minister Kruuse.