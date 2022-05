Eesti Maaülikool ootab sisseastumisavaldusi 8. juulini

"Õppekavade valikust leiavad sobiva kindlasti need, kelle edasiõppimise huvid on seotud põllumajanduse, metsandusega, keskkonnakaitse ja loodushoiuga. Teisalt ka tehnika ja tehnoloogiate ning elektroonikaga või ehituse ja veekaitsega. Valikus on ka kalandus, aiandus, maamajanduslik ettevõtlus, keskkonnaplaneerimine, geodeesia, kinnisvara ja maakorralduse ning mõistagi loomadega seotud erialad nagu loomakasvatus ja veterinaarmeditsiin," seisab sisseastumise kohta käivas teates.