Ukraina turg on kadumas, kes nüüd me rahvuskala ära sööb

MTÜ Eesti Kalaliit juht Valdur Noormägi tõdes, et tarned Ukrainasse on sel kevadel suhteliselt juhuslikud ja toimuvad ettemaksuga. Siit viiakse kala Poola ja Ukraina piirilinnadesse, kus on suuremad külmlaod ja sealt organiseerivad ukrainlased ise edasi. Ukrainasse läheb külmutatud räim ja kilu, samuti mudil, sel kevadel osteti ka Pärnu lahe tinti. Meie kala suitsutatakse seal, tehakse vürtsikala ja läheb konservi. Paraku paljud kalatehased, kus Eesti kala varem töödeldi, asusid Krimmis, Ida-Ukrainas ja Odessa ümbruses.