Mis kala on?

Kummaline lugu meie rahvuskalaga. Lugesin huviga kolleegi lugu ja mõte veeres sedapidi, et mis meie räimega siis lahti on. Millal ma viimati üldse räime sõin?

Põnev oli lugeda, et Ukraina tippkokad tegid kohapeal kampaaniat, et tutvustada, mida kõike head saab valmistada Balti mere kalast. Ka meie enda kampaania „Kala kõlab hästi” teenib sama eesmärki.

Kooli- või lasteaiamenüüsid vaadates ei hakka ka sealt räime just liiga tihti silma. Koolitoidu-uuring on aastaid näidanud, et kalatoidud lastele millegipärast ei meeldi.

Kuna räimest ja kilust konservide tootmine Eestis end enam majanduslikult ära ei tasunud, liikus see kõik Ukrainasse. Nüüd on olukord sõjategevuse tõttu kardinaalselt muutunud.

Loomulikult pole mõeldav, et eestlased ise praegu ülejääva koguse suudaksid pintslisse pista. Vaid väike osa on seni siin tarbitud. Ent tuletame meelde, et räimehooajal, mis alles hoogu sisse saab, võiks rahvuskalaga (taas)tutvust teha küll. Kokandushuvilistele võiks see olla lausa sellesuvine väljakutse – üllatada oma tuttavaid mõne unustatud või uue kuue saanud retseptiga.