Esimene sparglisaak tuli kuu aega hiljem

Nagu kõik teavad, on tänavune kevad külm ja hiline. Kõige varem on ta saaki saanud 20. aprillil ehk kuu aega varem. „Siis oli aprill hästi soe ja kuu lõpus oli 25–30 kraadi sooja, siis tuli sparglit nagu metsa. Tänavu tuleb väga aeglaselt. Aga kogu loodus on tänavu hilisem, midagi ei ole teha,” tõdes Mansberg.

Jääb võitluses umbrohuga alla

Spargel on õrn taim ja võitluses umbrohuga kipub ta alla jääma. Kevadel varakult tärkamine annab talle küll ajalise eelise, aga see kaob kohe, kui varsi hakatakse maha lõikama. Mansberg teab mitmeid, kes on proovinud sparglit kasvõi enda jaoks kasvatada, aga loobunud, sest kõik on umbrohtu kasvanud.