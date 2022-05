Eesti sealiha kvaliteedimärk aitab tulevikus tarbija jaoks eristuda

„Eesti sealihatootmine järgib juba praegu kõrgemaid nõudeid, kui Euroopa Liidu baasnõuded seda ette näevad, ja ta on juba täna suuresti kestlik. Kvaliteedikava paneb lihtsalt tootjad ühe mütsi alla ja toob selle teadmise tarbijani, et ta saaks teha teadliku valiku,” sõnastas Eesti Tõu­sigade Aretusühistu juht, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) lihatoimkonda vedav Anu Hellenurme praegu koostamisel oleva kava eesmärgi.

EPKK tarneahela nõunik Kaie Laaneväli-Vinokurov täiendas, et kvaliteedikava tulemusena sünnib märk, mida nähes klient teab, et loom on sündinud ja kasvanud Eestis ning ka ülejäänud tarneahela jooksul on temaga kontrollitult toimetatud.