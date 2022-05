Maakohad sammuvad rinnavähi ennetuses linnadest ees

„See vastab tõesti tõele, kuid väga oluline on mõista, miks see nii on. Linnades on ligipääs arstidele parem, sageli külastatakse tervise kontrollimiseks naistearsti ja rinnavähi sõeluuring jääb tegemata. Teame uuringutest ka seda, et paljud naised ei käi sõeluuringul, sest neil ei ole kaebusi ja see sõnum, et sõeluuring ongi n-ö kontrollmeede, ei ole veel lõpuni naiste poolt vastu võetud,” selgitas Ida-Tallinna Keskhaigla naistearst Gabor Szirko.