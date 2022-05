Kartulite noppimise kiirus tõi võidu ja profisae

„Harjutasime võistluseks koos nelja kursusevennaga, kõigil meil olid teadmised ja oskused võiduks olemas, kuid ju mul oli sellel võistlusel õnne lihtsalt rohkem,” arutles ta. See tähendas võrdse punktisumma juures saada kursusevend Tauri Tõnismäest kiirem tulemus ühel alal, kartuli noppimisel aja peale. Seda enam, et kaks võistlusala, saeketi pealepanek ja lüpsimasina kokkupanek, võtsid tal märksa kauem aega kui harjutamistel. Nii võitles ta jõuproovil pigem pettumusega, et ei ületanud ennast, kui mõtles üldvõidule. „Võit tuli ikka väga suure üllatusena,” tunnistas Arusalu, kes Keila noormehena veetis mitmed suved Järvamaal Järva-Jaani lähedal onude piimaveisefarmis. Sealt pärineb ka tema põllumajandushuvi.

Harjutamata võistlema ja võitma

Tänavusel võistlusel noore perenaise tiitli võitnud Karin Sabalisk lausa ootas noortalunike võistlust, et tulla eelmisel korral üldarvestuses saadud teist kohta ületama. Seekord see küll ei õnnestunud, ta jäi jagama 5.–7. kohta, kuid väga hästi läks siiski. Maksimumpunktid sai nii teraviljaseemnete tundmises kui ka kartulite noppimisel aja peale ning saavutas kolme naisvõistleja seas noore perenaise tiitli. „Nii äge on see noortalunike võistlus. Kuigi võistlesin harjutamata, sest kahe lapse kõrvalt aega harjutada pole,” lausus Võrumaal taluperenaise ametit pidav naine.