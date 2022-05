Tulbi kroonlehed sobivad ka toidulauale: täida neid näiteks oma lemmiksalatiga

Esimesed kirjalikud teated tulpide kohta pärinevad 12. saj algusest piibli joonistelt (ornamenditud algustähtedelt). Sulemain Tore, Türgi valitseja aastatel 1520–1566, kasvatas oma aedades palju tulpe. Väidetavalt kinkis ta sibulad oma suursaadikutele Hollandisse. Aiailutaimena ja lõikelilleks kasvatatakse aedtulpi (Tulipa gesnerana) rohkeid sorte, neid on aretatud umbes 10 000. Tulbid on lilletööstuses populaarsuselt kolmas lill. See pole ka ime, sest lillede keeles on punane tulp tõelise armastuse sümbol. Tulbid on kevadekuulutajad. Suured kirkavärvilised õied toovad sära ja värskust, armastust ning kirge nii nende kasvatajatele kui ostjatele.