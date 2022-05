Hädast sündis ilu

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org meenutas, et oli just oma aednikuga rääkinud, et mõisaaeda võiks rohkem kevadvärvi tuua, kui peagi oligi kaks furgoonautotäit sibulakaste kohal. Need tulbid õitsesid aias kastides ära ja pärast võttis mõisarahvas sibulad mulla seest välja. „Ega päris täpselt üle jõudnud lugeda, aga umbes 200 000 sibulat oli,” sõnas Org.