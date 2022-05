Spetsialistid annavad nõu: Hekki rajades mõtle pinnasele

Hansaplant Hulgi OÜ turundusjuhi Manuela Keldi sõnul on nii ridaelamu kui ka eramu jaoks hekk mõnus roheline müür, mis loob privaatsust, eraldab, tekitab ruumitunnetuse ja annab hea tausta toetamaks iluaeda: õitsvaid lilli, püsikuid, lehtpuid ja põõsaid. „Roheline hekk on justkui lõuend, millele iga kodu rajab oma isikupärase kunstiteose,” võrdles ta.

Bauhofi taimede, muldade ja väetiste tootejuhi Andres Õunmaa sõnul on heki peamine pluss tema esteetiline välimus, sest haljasalale on palju meeldivam vaadata kui näiteks värvitud puitaiale. „Kindlasti on heki eelis ka loomulikum ja looduslikum keskkond, mis toob aeda rohkem putukaid ja linde.”

Elupuu, kuusk või viirpuu

Nurga puukooli aedniku Ru­dol­f Pehteri sõnul valivad eestlased okaspuuhekkidest enim just elupuuheki. Samuti kasutatakse palju harilikku kuuske. „Inimesed eelistavad hekki istutades okaspuid lehtpuudele, sest okaspuud tagavad aastaringse privaatsuse,” selgitas ta.

Elupuude sortiment on kõvasti kasvanud, näiteks on tuntust kogunud kollaseokkalised elupuuvormid, mis aga kahjuks talvituvad Eesti kliimas halvasti. Uuematest sortidest on vastupidavaks osutunud ‘Salland’ ning koonusja kasvukujuga ‘Jantar’ ja ‘Golden Smaragd’, viimane võib aga pärast karmi talve kahjustatud saada. „Okaspuuhekkideks kasutatakse ka lehise ja hariliku kadaka sorte, mida kahjuks puukoolid meil ja mujal Euroopas vähe kasvatavad,” kõneles ta.

Lehtpõõsastest on Pehteri sõnul eelistatud tuhkpuu ja viirpuu. „Uuem trend on lodjapuulehise põisenela sordid, näiteks ‘Amber Jubilee’, ‘Andre’, ‘Little Angel’, ‘Little Devil’ ja teised.”

Keldi sõnul tuleb hekki rajades mõelda pinnasele – kui on väga märg ja päikeseline, siis sobib paremini kuusehekk või kontpuu. „Kontpuu pakub oma värvivariatsioonidega põnevaid lahendusi. Kena lahendus on ka magesõstar, mis on küll tuule ja külma suhtes tundlik, aga kui õnnestub selline hekk rajada, siis on see väga ilus. Kaugelt vaadates nagu sametroheline sein,” kirjeldas Kelt.