Muruniidukite purunemisel on vahel väga üllatavad põhjused

ERGO kindlustuse erakliendi kahjude osakonna juht Julia Pakin annab algavaks niitmishooajaks neli nõuannet, kuidas vältida kõige tihedamini juhtuvaid õnnetusi ja tuhandetesse eurodesse ulatuvaid kahjusid.

1.Kontrollige, kas niidukis on õli

Kui te toote poest koju uue masina, on selle kütusepaagi täitmine elementaarne, kuid tihti unustatakse lisada õli, eeldades, et see on juba uues masinas olemas. „Nii-öelda kuivalt masina käivitamine võib niiduki koheselt katki teha ning sellisel juhul ei saa ka kindlustus aidata,“ kirjeldas Pakin üht üllatavat, aga enimlevinud viga, mida uue muruniidukiga tehakse.

Enne õli valamist on oluline ka kindlaks teha, kas tegemist on 4- või 2-taktilise mootoriga, et õli ei satuks valesse kohta. „4-taktilise mootori puhul valatakse õli bensiinist eraldi, kuid kahetaktilise mootori jaoks segatakse bensiin ja õli eelnevalt kokku ning valatakse seejärel samasse paaki,“ täpsustas Pakin.

Kodukindlustuse olemasolul kuuluvad murumasinad küll koduse vara alla ja on aiatehnikana kindlustatud, kuid kahju hüvitamiseks on oluline, et oleks järgitud kasutusjuhendit. „Muidugi on kahju, kui meie poole pöördub murelik klient, kelle uus muruniiduk lakkas töötamast, kuid kui põhjus on õli puudumises või valesse kohta valamises, siis sellisel juhul me seda kahju paraku hüvitada ei saa.“

2.Vaadake koduaed enne niitmist üle

Enne niitmist tasub hoov silmadega üle käia, kuna hoovi vedelema jäänud asjad võivad muruniidukile palju kahju teha. Ka murulapi ümbrus tuleb kriitilise pilguga üle käia ja kui lähedusse peaks jääma naabrite aknad või pargitud autod, veenduge, et muru sisse pole sattunud suuremaid kive.

„Üks kõige sagedasemaid kahjujuhtumeid on kivikeste lendamine niidumasina alt,“ sõnas Pakin ja rõhutas, et ka väike kivi, või isegi käbi, võib põhjustada suure kahju. „Meil on olnud juhtum, kus niiduki alt paiskunud kivi on lennanud hooga vastu autovelge ja veljepõrkest veel naabrite majaakna purustanud. Õnneks oli kliendil vastutuskindlustus, mis hüvitas kolmandatele osapooltele tehtud kahjud ja naabritega suuremat tüli ei tulnud.“

On olnud ka juhtumeid, kus isegi teadlik hoovi kontrollimine ei aita, kuna eelprogrammeeritud robotniiduk hakkab lihtsalt valel päeval tööle. „Alles eelmisel aastal sõitis üks robotniiduk ennast auto alla kinni ja omanik, kes ei osanud auto alt robotit tähele panna, sõitis sellest lihtsalt üle, tekitades kahju nii niidukile kui ka autole,“ lisas Pakin.

3. Ärge ülehinnake robotniiduki iseseisvust

Üldjuhul saavad robotniidukid aias toimetamisega ideaalselt ise hakkama, kuid vajaliku iseseisvuse määrab seadme korrektne ettevalmistamine. Pakin soovitab mururobotit ostes valida usaldusväärne partner, kes annab nõu, kuidas masinat õigesti kasutada ning pakub ka piirdekaabli paigalduse teenust.

„Hooaja alguses on professionaalsete kaablipaigaldajate juurde tihti pikad järjekorrad ja tekib tahtmine asi ise ära teha, kuid asjakohaste teadmiste puudumisel võib ise kaablit paigaldades palju valesti minna,“ selgitas Pakin. „Eelmisel suvel oli meil juhtum, kus robotniiduk lõpetas vigase piirde tõttu naabrite tiigis ja põhjustas üle 3000 euro suuruse kahju.“

Võib-olla on aeda vahepeal tekkinud näiteks uus lõkkeplats või lastemänguväljak, millega robot ei oska arvestada.

Isegi kui kaabel on korrektselt paigaldatud, siis tasub Pakini sõnul robotniiduki hooaja esimesel tiirul silm peal hoida. “Võib-olla on aeda vahepeal tekkinud näiteks uus lõkkeplats või lastemänguväljak, millega robot ei oska arvestada,“ lisas Pakin ja selgitas, et lõkkekoha puhul on eriti oluline plats selgelt kividega eraldada, kuna robotil ei ole kuumaandurit ja võib seetõttu otse lõkkesse sõita.

Samuti on vaja robotniidukile valida maastikule vastavad rehvid, mille peale inimesed sageli ei mõtle. „Kui maapind on künklik, siis ei pruugi isegi õigesti paigaldatud piirdekaablist või eraldatud aladest kasu olla, sest libedate rehvidega niiduk lihtsalt libiseb nendest läbi,“ selgitas Pakin.

4. Äikese korral eemaldage niiduk vooluvõrgust