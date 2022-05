Ornitoloogiaühing kutsub öölaulikuid loendama

Öölaulikud on linnud, kelle peamine häälitsusaeg langeb öötundidele, näiteks rukkirääk, põldvutt, täpikhuik, ööbik, öösorr, erinevad ritsiklinnud ja roolinnud. Loendusi tegema on oodatud linnuhuvilised, kes tunnevad öölaulikud ära just häälte järgi.