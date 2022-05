Kohaliku elu edendajad arutavad, mis teeb Eesti küla elujõuliseks

Ratase sõnul on Eesti külaelu elujõulisus väärtus, mille eest tuleb tugevalt seista. „Selleks, et maapiirkondades oleks jätkuvalt aktiivseid ja teotahtelisi inimesi ning noored sooviksid sinna jääda või naasta, on oluline roll ka riigil. Tänasel arutelul osalevad inimesed, kellele Eesti maaelu siiralt korda läheb. Usun, et leiame kohaliku elu arendamiseks palju sisukaid ja häid ideid, mida endaga kaasa võtta,” ütles ta.

Pegolainen-Saar pidas oluliseks, et külad saavad kokku ka pärast konkurssi. “Kandideerijad on maakondade esinduskülad, kelle kaudu on läbilõikena esindatud paljud maapiirkodade kogukonnad,“ lausus ta. „On ka tähenduslik, et kokkusaamine toimub Riigikogus. Just siin tehakse peamised strateegilised otsused, kuhu riik suundub ja kuidas see mõjutab maapiirkondade edasist arengut.“