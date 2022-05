Nördinud pensionär: Korraldatud jäätmeveost ei saa üle ega ümber

Hoolimata sellest, et enda sõnutsi härral olmeprügi ei teki ning konteinerit ega prügiveoteenust ta ei vaja, avastas ta ühel hetkel enda suureks üllatuseks, et tema nimel on siiski valla poolt Keskkonnateenustega leping sõlmitud ja et ta võlgneb neile tühisõidu eest. „Maksin ära ja lootsin kõige paremat, kuid järgmises kvartalis tuli jälle arve. Kuna oleme abikaasaga pensionärid, siis meil suuri jäätmekoguseid ei teki, aga raha tarbetute teenuste eest tasumiseks napib. Nii tegingi vallale jõulutoetuse avalduse, mis rahuldati, ja nüüd suunan saadud raha ebavajaliku teenuse eest maksmiseks,” rääkis ta.